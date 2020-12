Venezia-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Venezia sfida la Salernitana nella 15ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VENEZIA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 27 dicembre 2020

27 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Venezia di Paolo Zanetti ospita la Salernitana di Fabrizio Castori nella 15ª giornata del campionato di Serie B. Lagunari al 7° posto in classifica in zona playoff con 23 punti, frutto di 6 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte, campani in vetta alla graduatoria a quota 28 con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Sono 30 i precedenti in Serie B fra le due squadre, con un un bilancio di assoluto equilibrio con 11 successi per parte e 8 pareggi.

Gli arancioneroverdi hanno collezionato una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi per 0-0, i granata arrivano da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria.

Francesco Forte è il bomber del Venezia con 8 goal segnati, Gennaro Tutino è il giocatore più prolifico della Salernitana con un bottino di 6 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-SALERNITANA

Venezia-Salernitana si giocherà il pomeriggio di domenica 27 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Luca Pairetto di Nichelino, è in programma alle ore 15.00. Sarà il 31° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Venezia-Salernitana sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà visibile in tv per gli utenti con un abbonamento Sky anche attraverso la app disponibile sul decoder SkyQ.

Grazie a DAZN sarà possibile seguire Venezia-Salernitana in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Paolo Zanetti schiererà i lagunari con un 4-3-1-2. Davanti spazio dal 1' a Bocalon accanto a Johnsen, con il bomber Forte che potrebbe rifiatare e partire dalla panchina. Sulla trequarti, a sostegno, dovrebbe agire Aramu. A centrocampo Vacca sarà il playmaker, con Fiordilino e Capello mezzali. In difesa, davanti al portiere Lezzerini, Mazzocchi e Molinaro saranno i due terzini, mentre Svoboda affiancherà al centro Ceccaroni.

Castori si affiderà al 4-4-2. In attacco Djuric rileverà Gondo e farà coppia dal 1' con Tutino. In mezzo al campo Schiavone e Dziczek si giocano una maglia accanto a Di Tacchio, con Kupisz e André Anderson che presidieranno le due fasce. Aya e Gyomber formeranno la coppia centrale difensiva, con Casasola e Walter López esterni bassi. Fra i pali agirà Belec.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Vacca, Capello; Aramu; Bocalon, Johnsen.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, W. López; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, A. Anderson; Tutino, Djuric.