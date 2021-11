Venezia-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Roma

Venezia-Roma Data: 7 novembre 2021

7 novembre 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Venezia di Paolo Zanetti ospita la Roma di José Mourinho nel lunch match della 12ª giornata di Serie A. I veneti sono sedicesimi in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, mentre i capitolini si trovano al 4° posto a quota 19, a pari merito con l'Atalanta, con un cammino di 6 successi, un pareggio e 4 sconfitte.

Segui Venezia-Roma su DAZN. Attiva ora

Nelle 12 partite disputate in Serie A in casa degli arancioneroverdi, i giallorossi sono in vantaggio nelle statistiche con 5 vittorie a fronte di 4 pareggi e 3 affermazioni dei lagunari. Il Venezia non batte in casa la Roma dal 7 febbraio 1999 (3-1 con goal di Recoba, Maniero e Ballarin per i veneti, di Di Biagio per i capitolini).

Al Penzo si sfidano la squadra che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta in Serie A, la Roma (195), e quella che ne ha effettuati di meno, il Venezia (solo 95). Mattia Aramu, autore di 3 goal, è il miglior marcatore stagionale dei lagunari in campionato, mentre Lorenzo Pellegrini è il giocatore più prolifico dei giallorossi con 5 reti all'attivo.

In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-ROMA

Venezia-Roma si disputerà la mattina di domenica 7 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Gianluca Aureliano di Bologna, e sarà la 25ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 12.30.

Il lunch match Venezia-Roma sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e, sempre tramite all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida di Serie A Venezia-Roma sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Venezia-Roma su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico. Sky affiderà invece la telecronaca della partita a Riccardo Gentile, mentre Lorenzo Minotti sarà la seconda voce.

Con DAZN e Sky Go sarà possibile seguire Venezia-Roma in diretta streaming anche su personal computer e notebook, collegandosi con le pagine ufficiali delle rispettive piattaforme, e sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. In questo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare prima l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Gli utenti DAZN, inoltre, dopo la conclusione della gara, potranno vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità per vedere in streaming Venezia-Roma è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare ai clienti che acquistano il Pass Sport.

darà la possibilità a tifosi e appassionati di seguire il lunch matchancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

Paolo Zanetti si affiderà al consueto 4-3-3. Davanti sarà riproposto il tridente composto da Aramu, Thomas Henry e Okereke. A centrocampo Crnigoj, fresco di rinnovo di contratto, e Ampadu mezzali e Busio regista. Diversi i ballottaggi in difesa: per il ruolo di terzino destro fra Mazzocchi ed Ebuehi, a sinistra fra Haps e Molinaro, in mezzo fra Caldara e Svoboda fra chi affiancherà Ceccaroni. In porta agirà l'argentino Romero. Ai box per infortunio i vari Vacca, Johnsen, Fiordilino, Lezzerini e Ala-Myllymaki.

Mourinho a livello tattico dovrebbe confermare il 4-2-3-1. In difesa, davanti al portiere Rui Patricio, Karsdorp e il giovane Calafiori agiranno da esterni bassi, con Mancini e Ibañez centrali. Sulla mediana Cristante farà coppia con il francese Veretout. Davanti Abraham sarà confermato centravanti e preferito a Borja Mayoral, mentre l'unico dubbio è sulla trequarti nel caso Pellegrini non dovesse recuperare: El Shaarawy (favorito), Shomurodov e Carles Pérez si contendono una maglia accanto a Zaniolo e Mkhitaryan. Indisponibili per problemi fisici Smalling, Viña e il lungodegente Spinazzola.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Okereke.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori; Cristante, Veretout; El Shaarawy, Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham.