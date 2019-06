Venezia retrocesso, Cosmi è una furia: "Chi voleva il sangue l'ha avuto"

Il saluta la Serie B dopo la sconfitta ai calci di rigore maturata in un lunghissimo playout contro la . Serse Cosmi è una furia al termine del tesissimo confronto, arrivano parole durissime dopo il fischio finale.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della squadra veneta fa riferimento alle polemiche che hanno preceduto questo doppio confronto:

"A livello di dramma sportivo abbiamo accontentato tutti. Chi voleva il sangue l’ha avuto. Amarezza? Ho il vomito. Ciò che più mi fa male è vedere dei bravi ragazzi piangere nello spogliatoio in un contesto che non meritavamo di vivere. Loro sono stati eroici a resettare tutto e a dare quello che hanno dato in queste due partite: hanno sorpreso anche me. Poi ci sarà qualcuno che se la prenderà con Bentivoglio, Coppolaro, con i goal che abbiamo sbagliato. Ma non meritavamo di giocare questi playout né di perderli".