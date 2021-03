Venezia-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

31esimo turno di Serie B, il Venezia ospita la Reggina: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

VENEZIA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Non è certo un testacoda il match della 31esima giornata di Serie B tra Venezia e Reggina, ma la distanza tra le due squadre è così considerevole che a poche giornate dal termine gli obettivi delle due squadre siano sicuramente ben distinti.

Il Venezia, dopo aver provato a lottare per il primo posto, saldamente nelle mani dell'Empoli, si trova a -3 dal secondo che permette la qualificazione alla Serie A senza passare dai playoff: nell'ultimo periodo qualche posizione persa in virtù di due sconfitte in quattro gare.

La Reggina è a -12 dal Venezia, a metà strada tra la possibilità di giocare i playoff e la distanza dai playout. Con un risultato positivo o negativo tutto può cambiare per la formazione calabrese, che spera di poter dare una svolta al proprio torneo per puntare al ritorno nella massima serie.

Nella gara d'andata giocata a dicembre 2020, i lagunari hanno avuto la meglio per 2-1: al Granillo l'unica rete di Lafferty, prima dell'addio in Scozia, è stata rimontata dai goal di Aramu e Bocalon segnati dagli ospiti nella seconda frazione di gioco.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Venezia-Reggina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-REGGINA

Venezia contro Reggina, gara valida per il 31esimo turno di Serie B, si giocherà venerdì 2 aprile 2021. Appuntamento allo Stadio Pier Luigi Penzo della città lagunare alle ore 19. Non sarà presente il pubblico, viste le disposizioni anti-coronavirus.

Venezia-Reggina sarà trasmessa in diretta su ogni smart tv attraverso l'applicazione dedicata di DAZN , disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick; in alternativa, c'è la possibilità di usufruire dell'app di DAZN scaricandola attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Sarà possibile seguire Venezia-Reggina in diretta tv anche su Rai Sport, canali 57 e 58 del Digitale Terrestre.

Grazie a DAZN sarà possibile assistere al match tra Venezia e Reggina in diretta: su pc basterà collegarsi al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali d'accesso, mentre su smartphone e tablet bisognerà effettuare la stessa operazione ma tramite l'applicazione apposita.

La Rai mette invece a disposizione gratuitamente l'applicazione Rai Play, attraverso la quale sarà possibile seguire Venezia-Reggina in diretta streaming.

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Ferrarini, Ceccaroni, Modolo, Molinaro; Fiordilino, Tauguordeau, Maleh; Aramu; Johnsen, Di Mariano.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crimi; Bellomo, Folorunsho, Rivas; Okwonkwo.