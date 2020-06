Il Venezia parte per Trieste: "Ma restano delle criticità"

Cambio di programma per il Venezia che è partito in direzione Trieste per la sfida contro il Pordenone, che però resta in forte dubbio.

Piccoli spiragli di luce per il che, dopo aver comunicato l'impossibilità della disputa del match di Serie B sul campo del Pordenone, ha fatto marcia indietro: la squadra è partita per Trieste scaglionata su due pullman come da protocollo, anche se il calcio d'inizio della sfida in programma stasera resta in bilico.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della società lagunare.

La società comunica che la squadra ha da poco lasciato Mestre in direzione Trieste, pur sussistendo ancora oggettive

criticità da risolvere per permettere lo svolgimento della partita in programma.



Il comunicato 👉🏻 https://t.co/pFQh504dNd#ArancioNeroVerde 🧡🖤💚 pic.twitter.com/bNQzpmZ9QO — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) June 20, 2020

"Venezia FC comunica che la squadra ha da poco lasciato Mestre in direzione Trieste. La partenza è stata possibile grazie alla disponibilità dell’Asl che questa mattina all’alba ha effettuato i tamponi presso l’hotel dove il gruppo squadra si trovava in isolamento fiduciario. Tuttavia al momento sussistono ancora oggettive criticità da risolvere per permettere l’effettivo svolgimento della partita in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste".

Nuovo ciclo di tamponi effettuato sui calciatori a poche ore dalla partenza per il capoluogo friulano e organizzazione last minute per rispettare l'impegno di campionato, tornato dopo un'assenza di oltre tre mesi.

In precedenza il Venezia si era detto contrario a scendere in campo a causa del ritardo da parte della Lega di Serie B nella comunicazione del nuovo protocollo che prevede una quarantena soft per il Gruppo Squadra in presenza di una nuova positività che, nel caso del club veneto, è quella di Gian Filippo Felicioli.