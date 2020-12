Venezia-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Venezia sfida il Monza nell'anticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Partita: -Monza

-Monza Data: 11 dicembre 2020

11 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN, Rai Sport

Rai Sport Streaming: DAZN, Rai Play, raisport.rai.it

Il Venezia di Paolo Zanetti sfida in casa il Monza di Christian Brocchi nell'anticipo del venerdì dell'11ª giornata di Serie B. I lagunari sono sesti in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i brianzoli si trovano al 9° posto a quota 14 (a pari merito con e ) con un cammino di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Sono 28 i precedenti fra le due formazioni in Serie B e vedono in leggero vantaggio gli arancioneroverdi con 12 successi, a fronte di 11 vittorie biancorosse e 5 pareggi.

I lagunari vengono da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, mentre i lombardi hanno ottenuto 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta contro la Reggiana nelle ultime 4 gare giocate in Serie B. In settimana la squadra di Brocchi è stata rinforzata con l'ingaggio di Mario Balotelli, ma sembra difficile che l'attaccante possa giocare titolare già al Penzo, sebbene una sua convocazione non sia da escludere.

Francesco Forte è il bomber del Venezia con 8 goal all'attivo, dall'altra parte quattro giocatori, tutti a quota 2 reti, si spartiscono lo scettro di miglior marcatore: Mirko Maric, Kevin-Prince Boateng, Dany Mota e Gytkjaer. In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-MONZA

Venezia-Monza si giocherà la sera di venerdì 11 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 29ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma per le ore 21.00.

L'anticipo Venezia-Monza sarà trasmesso in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e potrà essere visto dai suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o o PlayStation 4/5, oppure ancora a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La sfida Venezia-Monza sarà inoltre trasmessa in tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre).

Sarà possibile per tifosi e appassionati seguire l'anticipo Venezia-Monza anche in diretta streaming attraverso molteplici modalità. Gli utenti DAZN, attraverso la piattaforma o la app, potranno vederla sia su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, e dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

La partita verrà trasmessa inoltre in diretta streaming in chiaro sul portale gratuito della Rai, Rai Play, e su sito di Raisport.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la partita sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Paolo Zanetti potrebbe confermare l'undici titolare che ha pareggiato a nell'ultimo turno. Davanti, squalificato Johnsen, sarà riproposto il tridente composto da Aramu (favorito su Bocalon), Forte e Di Mariano. A centrocampo Taugourdeau agirà da playmaker, con Maleh e Fiordilino mezzali. In difesa, davanti al portiere Lezzerini, Mazzocchi e Felicioli si candidano come esterni bassi, mentre Modolo e Ceccaroni (quest'ultimo favorito su Svoboda) comporranno la coppia centrale.

La rosa di Brocchi è stata rinforzata con l'ingaggio di Balotelli, ma è improbabile che l'attaccante parta da titolare al Penzo. Non è da escludere tuttavia che SuperMario convinca il suo allenatore a portarlo a Venezia. Verso la panchina anche Kevin-Prince Boateng, che sta recuperando da una distorsione alla caviglia. Davanti potrebbe essere confermato il tandem composto da Maric e Dany Mota, con Machín a sostegno sulla trequarti (D'Errico verso il forfait per problemi fisici). La regia sarà affidata da Barberis, con Frattesi e Colpani ai suoi lati come mezzali. I problemi principali per i brianzoli sono tuttavia in difesa, dove Paletta è infortunato e potrebbe non farcela, mentre Bellusci è stato squalificato una giornata dal giudice sportivo: davanti a Lamanna coppia centrale composta da Bettella e Pirola, con Donati (in vantaggio su Sampirisi) e Carlos Augusto terzini.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Maleh, Taugourdeau, Fiordilino; Aramu, Forte, Di Mariano.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bettella, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Colpani; Machín; Maric, Dany Mota.