Venezia-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Venezia e Lecce si sfidano della semifinale d’andata dei playoff di B: le formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

VENEZIA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Lecce

Venezia-Lecce Data: 17 maggio 2021

17 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Venezia si è guadagnato un posto tra le quattro squadre che si contenderanno l’ultimo posto che vale la promozione alla Serie A. La compagine lagunare infatti, superando il Chievo nel turno preliminare dei playoff di Serie B, si è garantita la possibilità di sfidare il Lecce in semifinale.

La squadra guidata da Paolo Zanetti, dopo aver chiuso la regular season al quinto posto, è riuscita ad avere la meglio sulla compagine scaligera al termine di una partita che ha regalato grandissime emozioni. Al Pierluigi Penzo è infatti finita 3-2 una sfida che si è spinta fino ai supplementari e che è stata decisa solo nelle battute finali dalle redi di Maleh e Johnsen al 106’ e al 115’.

Il Lecce invece si è guadagnato l’accesso diretto alle semifinali dei playoff grazie al quarto posto ottenuto in classifica. Per i salentini sono stati 62 i punti totalizzati in 38 partite, ovvero tre in più del Venezia.

Se si considerano le partite in tutte le competizioni, quello che vedrà opposte Venezia e Lecce sarà il confronto numero 27. Il bilancio complessivo vede avanti la compagine pugliese in virtù dei 10 successi ottenuti a fronte di 10 pareggi e sei affermazioni dei lagunari.

Nelle due sfide di regular season, che si sono disputate nel 10° e nel 29° turno di campionato, la prima, quella giocata al Via del Mare a dicembre, si è chiusa sul 2-2, mentre la seconda, che si è disputata lo scorso marzo, ha visto il Lecce imporsi in trasferta per 3-2.

La semifinali dei playoff di Serie B prevedono il doppio confronto. In caso di parità, a staccare il pass per la finale sarà la squadra che meglio si è piazzata in classifica nel corso della regular season.

La gara valida per la semifinale di ritorno è in programma il prossimo 20 maggio.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Venezia-Lecce: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-LECCE

Venezia-Lecce, gara valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie B, si giocherà lunedì 17 maggio 2021 allo stadio Pier Luigi Penzo. Il calcio d’inizio della partita è stato programmato alle ore 20.45.

La sfida che vedrà opposte Venezia e Lecce sarà trasmessa da DAZN. Sarà quindi visibile per gli abbonati su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutti gli altri televisori collegandoli collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Un’alternativa è rappresentata da Sky Q. Gli abbonati Sky potranno infatti seguire la gara attraverso l’app raggiungibile tramite il decoder.

Venezia-Lecce sarà ovviamente visibile in streaming. Sarà quindi possibile seguire la sfida su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale di DAZN, o in alternativa su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS.

Paolo Zanetti si affiderà ad un 4-3-1-2 nel quale Modolo e Ceccaroni dovrebbero andare a comporre la coppia centra difensiva. Tra i pali toccherà a Maenpaa. In attacco possibile la coppia Forte-Di Mariano con Aramu a supporto.

Modulo speculare per Eugenio Corini che sugli esterni si affiderà a Maggio e Zuta. Le chiavi del centrocampo dovrebbero essere affidate e Hjumland, mentre in attacco, Mancosu dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Coda e Stepinski.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Taugordeau, Fiordilino; Aramu; Forte, Di Mariano.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Zuta; Majer, Hjumland, Björkengren; Mancosu; Stepinski, Coda.