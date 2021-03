Venezia-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Venezia sfida il Lecce nella 29ª giornata infrasettimanale di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VENEZIA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Lecce

Venezia-Lecce Data: 16 marzo 2021

16 marzo 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Venezia di Paolo Zanetti sfida il Lecce di Eugenio Corini nel big match della 29ª giornata infrasettimanale del campionato di Serie B. I lagunari e i salentini si dividono la quarta posizione in classifica con 46 punti: 12 successi, 10 pareggi e 6 k.o. per gli arancioneroverdi, 11 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte per i giallorossi di Puglia.

Le due formazioni si sono affrontate 21 volte nel campionato di Serie B: il bilancio vede una prevalenza di pareggi, 8, a fronte di 7 successi del Lecce e di 6 vittorie del Venezia.

I Leoni alati sono reduci da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta, i Lupi hanno collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate del torneo.

Francesco Forte è il bomber del Venezia con 12 goal realizzati, mentre Massimo Coda è il capocannoniere della Serie B con un bottino di 16 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-LECCE

Venezia-Lecce si disputerà la sera di martedì 16 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 22ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.00.

Il big match Venezia-Lecce sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti di tutto il campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti che possiedono un abbonamento Sky, potranno vedere inoltre la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Gabriele Giustiniani.

Attraverso DAZN, gli utenti avranno la possibilità di vedere Venezia-Lecce in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e sui dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nella prima ipotesi basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nella seconda, invece, occorrerà precedentemente scaricare la app per sistemi Android e iOS e successivamente selezionare il match dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Paolo Zanetti ritrova Johnsen in attacco dopo il turno di squalifica. Il norvegese potrebbe essere impiegato dal 1' nel tandem d'attacco dei lagunari, con Aramu a supporto sulla trequarti. A centrocampo il francese Taugourdeau agirà da playmaker, con Fiordilino e Maleh mezzali ai suoi lati. In difesa, davanti al portiere Pomini, Pasquale Mazzocchi e Giacomo Ricci saranno i due terzini, con Modolo che potrebbe dare il cambio al centro a Svoboda e giocare in coppia con Ceccaroni.

Corini dovrà rinunciare allo squalificato Nikolov in difesa e sarà chiamato a sciogliere diversi dubbi di formazione fra attacco e centrocampo. In porta ci sarà Gabriel, davanti a lui Maggio e Zuta (favorito su Gallo) agiranno da esterni bassi, con Lucioni e Meccariello a comporre la coppia centrale difensiva. A centrocampo sono due le ipotesi: la prima prevede il ritorno in mediana dello scozzese Henderson come mezzala sinistra accanto al regista Hjulmand e a Björkengren, impiegato da mezzala destra, con Marco Mancosu nuovamente titolare sulla trequarti. L'alternativa è la conferma di Majer nei tre di centrocampo, con Henderson nuovamente utilizzato da trequartista e il capitano nuovamente in panchina. In attacco, infine, è probabile la conferma del tandem formato da Pettinari e Coda, con Yalcin e Stepinski quali alternative.

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; P. Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, G. Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Johnsen.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccariello, Zuta; Björkengren, Hjulmand, Henderson; Mar. Mancosu; Pettinari, Coda.