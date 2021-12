Venezia-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Juventus

Venezia-Juventus Data: 11 dicembre 2021

11 dicembre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus cerca la terza vittoria consecutiva in campionato nell'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A contro il Venezia, che invece è reduce da tre sconfitte di fila.

L'ultima, la più clamorosa, è arrivata proprio in casa nel derby contro il Verona quando i lagunari si sono fatti rimontare tre goal nel secondo tempo passando da 3-0 a 3-4. L'ultimo successo risale al 21 novembre a Bologna, mentre in casa il Venezia è riuscito a battere la Roma di Mourinho per 3-2.

La Juventus, dopo un inizio di stagione a dir poco difficile, è ripartita grazie alle quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque partite. L'unica sconfitta in questo periodo è arrivata allo Stadium contro la lanciatissima Atalanta.

Su questa pagina tutte le info principali su Venezia-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-JUVENTUS

Venezia-Juventus si giocherà sabato 11 dicembre 2021 allo stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia. Fischio d'inizio fissato alle ore 18.

DOVE VEDERE VENEZIA-JUVENTUS IN TV

Venezia-Juventus sarà visibile sulle smart tv grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile pure sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e utilizzabile tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Venezia-Juventus su DAZN affidata a Pierluigi Pardo , commento tecnico di Marco Parolo.

VENEZIA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Potrete seguire Venezia-Juventus in diretta streaming solo su DAZN sia da pc (collegandosi al sito ufficiale) che da smartphone e tablet attraverso la app.

Il nostro sito vi offrirà la diretta testuale di Venezia-Juventus: aggiornamenti costanti a partire dall'annuncio delle formazioni, fino al racconto vero e proprio in tempo reale delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-JUVENTUS

Zanetti deve fare a meno dello squalificato Ceccaroni in difesa, al suo posto arretrato Ampadu (o spazio a Svoboda) con l'ex Caldara. A centrocampo Kiyine, Vacca e Busio. Out per infortunio Okereke, il tridente sarà composto da Aramu, Henry e Johnsen.

Nella Juve in porta rientra Szczesny, difesa a quattro composta da Cuadrado, Bonucci, Chiellini ed uno tra Alex Sandro o Pellegrini. A centrocampo Bentancur e Locatelli, mentre scelte obbligate o quasi dalla cintola in su con Dybala e Bernardeschi in appoggio a Morata, in vantaggio su Kean. Rabiot potrebbe agire esterno alto a sinistra nella batteria dei trequartisti.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ampadu, Caldara, Haps; Busio, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Rabiot; Morata. All. Allegri.