Il Venezia riceve il Genoa per la prima giornata del campionato di Serie B: ecco dove sarà possibile seguire il match in diretta tv e in streaming.

VENEZIA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Inizia il campionato di Serie B: il Venezia ospita il Genoa in uno dei big match della prima giornata.

Partenza con il botto per il torneo cadetto che mette subito di fronte due formazioni appena retrocesse dalla Serie A.

Il Venezia, guidato da quest'anno da Ivan Javorcic, vuole lasciarsi alle spalle il deludente ultimo posto in massima serie della scorsa stagione. I lagunari si presentano ai nastri di partenza come una delle formazioni candidate a dare battaglia per il il salto - o in questo caso per il ritorno - in A.

Con lo stesso obiettivo si presenta il Genoa di Blessin che, subentrato in corsa nell'annata 2021/22, è riuscito a dare una sensibile quadratura al collettivo genoano, ma i risultati non sono bastati per scongiurare lo spauracchio retrocessione divenuto poi amara realtà.

Le due formazioni si ritrovano dunque sul palcoscenico della seconda divisione nazionale. L'anno scorso i due confronti diretti si sono conclusi con due pareggi: 0-0 a 'Marassi' e 1-1 al 'Penzo' con reti di Henry ed Ekuban.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Venezia-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-GENOA

Venezia-Genoa si giocherà domenica 14 agosto 2022 allo Stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE VENEZIA-GENOA IN TV

La sfida del 'Penzo' sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. E' possibile scaricare la relativa app su smart tv compatibile o in alternativa sulle console di gioco come PlayStation e Xbox. L'app di DAZN si può utilizzare anche su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

La gara sarà tramessa anche da Sky al canale Sky Sport (252 del satellite).

Un'altra opzione è rappresentata dall'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv: servirà aprire un account personale prima di poter procedere alla diretta della partita.

VENEZIA-GENOA IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN consentirà di seguire la gara in diretta tv e in streaming scaricandola su smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Gli abbonati Sky potranno contare sul servizio Sky Go, mentre la terza opzione è rappresentata da NOW, lo streaming on demand di Sky. Dopo aver acquistato il ticket 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta della partita.

Infine, c'è anche la possibilità di seguire la sfida tra lagunari e il Grifone grazie a Helbiz.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-GENOA

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Wisniewski, Ceccaroni, Zabala; Andersen, Busio, Cuisance; Johnsen, Novakovich, Pierini. All. Javorcic.

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Jagiello, Yalcin; Coda. All. Blessin.