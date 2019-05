Venezia, furia Cosmi: "Fatico a capire in che mondo vivo"

Un epilogo senza fine in Serie B con le conseguenti polemiche da parte dei club coinvolti. La furia di Serse Cosmi descrive perfettamente l'umore in casa , che dovrà disputare il playout contro la dopo la decisione del Consiglio Federale.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del club veneto rivela tutta la sua rabbia:

"L’11 maggio eravamo certi di dover giocare i playout. Poi ci siamo sentiti liberi dopo la decisione di far retrocedere il . È ovvio che così non ci siamo allenati regolarmente, anche perché abbiamo otto giocatori in scadenza di contratto e altri nove in prestito. Molti hanno anche riportato le scarpe a casa. Molti giornali hanno scritto che ci siamo allenati regolarmente, ma sono tutte cazzate".

Il duro attacco di Cosmi contro le autorità, l'ex allenatore del chiede maggiore trasparenza ai vertici:

"Non voglio sentir dire che alla fine decide il campo, perchè questo non è calcio. Che attendibilità avrebbe una partita in queste condizioni? Come si fa a giocare 25 giorni dopo la fine del campionato? I nostri tifosi chiedono di rispettare la nostra maglia non giocando, pensate che paradosso. Vorrei parlare con il signor Gravina e il signor Balata faccia a faccia. Non sappiamo neanche se possiamo andare a Salerno in aereo perché non ci sono 50 posti. Farò quello che mi dice la società”.