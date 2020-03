Venezia-Crotone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Venezia sfida il Crotone nella 28ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessio Dionisi sfida il di Giovanni Stroppa nella 28ª giornata del campionato di Serie B. La partita si disputerà al Penzo a porte chiuse per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, secondo le disposizioni del Governo.

Segui Venezia-Crotone in diretta streaming su DAZN

Il Venezia è 15° in classifica assieme all' con 32 punti, frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte, e deve guardarsi le spalle, con il terzultimo posto che dista al momento 8 lunghezze. Il Crotone è invece terzo a quota 46, in piena lotta per la promozione in , con un cammino di 14 vittorie, 4 pareggi e 9 k.o, ad una sola lunghezza dal , 2°.

Altre squadre

Nei 7 precedenti in Serie B fra le due squadre, i lagunari non hanno mai vinto, rimediando 4 pareggi e 3 sconfitte. Gli arancioneroverdi sono reduci da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nell'ultimo turno contro la , i pitagorici hanno rimediato 3 vittorie consecutive dopo la sconfitta in trasferta contro la Stabia.

Il trequartista Mattia Aramu è il miglior marcatore del Venezia con 7 reti, mentre il nigeriano Simy è il bomber del Crotone con un bottino di 13 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VENEZIA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Crotone

Venezia-Crotone Data: 7 marzo 2020

7 marzo 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO VENEZIA-CROTONE

Venezia-Crotone si disputerà il pomeriggio di sabato 7 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Marco Serra della sezione di , è in programma per le ore 15.00. Sarà l'8° confronto fra le due formazioni in Serie B.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Venezia-Crotone, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Raffaele Pappadà.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Venezia-Crotone in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Terminato il confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno ressi disponibili anche per la visione on demand.

Dionisi punterà sul consueto 4-3-1-2 dei veneti e dovrà fare a meno di Riccardi in difesa, squalificato. Al suo posto, come centrale difensivo in coppia con Casale giocherà Marino, mentre Fiordaliso e Molinaro saranno i due esterni bassi. Fra i pali ci sarà Pomini, considerata l'indisponibilità per infortunio di Lezzerini. La sua assenza si somma a quelle del capitano Modolo, di Felicioli, Cremonesi e Ceccaroni, per un reparto arretrato in piena emergenza. A centrocampo out anche Suciu: Fiordilino dovrebbe agire da playmaker, con Firenze e Maleh mezzali. Davanti si registra infine l'assenza di Montalto: Aramu sarà il trequartista a sostegno delle due punte Longo e Capello.

Stroppa confermerà il classico 3-5-2 dei calabresi e avrà come uniche assenze quelle degli infortunati Cuomo in difesa e Zanellato in mediana. Davanti a capitan Cordaz, la linea a tre difensiva dovrebbe essere composta da Curado, Marrone e Golemic. A centrocampo il regista sarà Barberis, affiancato dai due interni Messias e Benali. Gerbo e Molina si candidano invece a presidiare le due fasce. In attacco lo svedese di origini cubane Armenteros farà coppia con il bomber Simy.

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Fiordaliso, Marino, Casale, Molinaro; Firenze, Fiordilino, Maleh; Aramu; Longo, Capello.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Gerbo, Messias, Barberis, Benali, Molina; Simy, Armenteros.