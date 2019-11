Venezia colpita duramente: Chievo e Cittadella devolveranno i proventi delle proprie partite

Chievo e Cittadella, in campo contro Entella e Pisa, hanno deciso di donare l'incasso delle proprie sfide al Comune di Venezia.

Il maltempo sta flaglellando l' , dal Nord al Sud. Tante città colpite duramente, morti e feriti per il particolare e disastroso novembre che tra le altre ha provocato danni incalcolabili a . La cittadina lagunare è come noto sotto l'acqua alta da alcuni giorni e anche se il peggio pare essere alle spalle, i problemi non sono certo terminati.

Segui Cittadella-Pisa in diretta streaming su DAZN

Il Comune di Venezia dovrà lavorare a lungo per rimediare ai danni procurati dall'alta marea e diversi enti stanno facendo a gare per aiutare una delle città simbolo mondiali, orgoglio del Veneto e dell'Italia. Proprio in tale regione domenica si giocherà -Pisa, il cui incasso sarà devoluto proprio alla Serenissima. Stesso discorso per il match di sabato tra ed Entella.

Gara valida per il 13esimo turno di Serie B, la sfida tra Cittadella-Pisa in programma al Tombolato ha portato a creare un conto corrente speciale per rispondere ai danni causati dall'acqua che invaso Piazza San Marco e il resto dello storico centro lagunare.

In virtù del ritorno in campo dopo la sosta e del carattere benefico della sfida, il Tombolato sarà probabilmente preso d'assalto nei prossimi giorni, anche considerando che la gara tra Cittadella e Pisa non avrà limitazioni legate alla residenza o al possesso della fidelity card.

Il Cittadella è la seconda società di Serie B a decidere in tal senso: anche il Chievo, altra squadra veneta, devolverà i proventi della sfida di Serie B contro l'Entella al Comune di Venezia. In più i giocatori clivensi avranno una maglia speciale, per sensibilizzare i tifosi su quanto accaduto.

Nella giornata di sabato lo stesso Venezia non sarà invece impegnato in casa al Penzo, ma bensì ad . Una giornata particolare per il team veneto, che sarà supportato a distanza non solo dai propri tifosi, ma da tantissimi da tutta Italia.