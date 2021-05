Venezia-Cittadella dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Cittadella e Venezia: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

VENEZIA-CITTADELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Cittadella

Venezia-Cittadella Data: 27 maggio 2021

27 maggio 2021 Orario: 21.15

21.15 Canale tv: DAZN, Rai 2

Streaming: DAZN, RaiPlay

La Serie A 2021/2022 sarà completa tra pochissimo. Dopo le promozioni di Empoli e Salernitana, tocca ad una tra Venezia e Cittadella arrivare nella massima serie per sfidare le grandissime del calcio italiano nella prossima annata.

Guarda Venezia-Cittadella in diretta streaming su DAZN

Nella gara d'andata giocata a Cittadella il Venezia ha messo sulla sua strada la promozione grazie all'1-0 segnato da Di Mariano: per gli ospiti servirà l'impresa, così da poter giocare in Serie A per la prima volta nella propria storia calcistica.

Sia Venezia che Cittadella hanno iniziato il loro cammino nei preliminari dei playoff: i primi hanno superato il Chievo e dunque il Lecce, i secondi hanno superato il Brescia per poi avere la meglio sul Monza. Ora la finalissima di ritorno per l'ultima promossa.

In caso di parità tra andata e ritorno, a qualificarsi è la squadra col maggior numero di punti ottenuti durante la stagione regolare: in questo caso il Venezia è in vantaggio grazie ai suoi 59 punti, contro i 57 del Cittadella. Dunque, la truppa di Venturato dovrà vincere con due o più goal di scarto.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per restare informati su Venezia-Cittadella: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming .

ORARIO VENEZIA-CITTADELLA

La finale dei pllayoff di ritorno di Serie B tra Venezia e Cittadella si disputerà giovedì 27 maggio 2021 alle ore 21:15. Appuntamento allo Stadio Pier Luigi Penzo sull'Isola di Sant'Elena, Venezia. Tifosi non presenti, ma probabilmente in massa fuori dallo stesso per spingere le due squadre. Il calcio d'inizio era previsto per le 21.30, ma è stato anticipato su richiesta del prefetto.

Venezia-Cittadella, valida per il ritorno della finale playoff di Serie B, sarà visibile su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN , disponibile per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può affidarsi all'utilizzo di dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast per poter sfruttare l'app o, in alternativa, alle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

L'incontro sarà trasmesso anche in diretta in chiaro su Rai 2.

Venezia-Cittadella sarà disponibile anche in diretta streaming grazie a DAZN : collegandosi al sito ufficiale da pc o accedendo al proprio profilo tramite l'app per sistemi iOS e Android su smartphone e tablet.

Per lo streaming si potrà ricorrere anche all'app di RaiPlay, previa registrazione alla piattaforma utile per assistere alla programmazione della Rai.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. All. Venturato.

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Dezi; Aramu, Forte, Di Mariano. All. P. Zanetti.