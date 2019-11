Venezia-Benevento dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Venezia ospita il Benevento nella 14ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessio Dionisi sfida in casa il capolista di Pippo Inzaghi in uno dei confronti più interessanti della 14ª giornata del campionato di Serie B. I lagunari sono undicesimi in classifica con Pisa e a quota 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, i sanniti guidano la graduatoria con 28 punti e un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, e hanno 6 lunghezze di vantaggio sul Pordenone, secondo.

Entrambi i precedenti che si sono disputati in Serie B fra le due squadre si sono conclusi con la vittoria del Benevento. Gli arancioneroverdi sono reduci da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 partite, i giallorossi invece hanno collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

L'attaccante Alessandro Capello è il miglior marcatore dei lagunari con 4 reti realizzate, mentre Oliver Kragl e Massimo Coda sono i giocatori più prolifici del Benevento con 3 goal segnati a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-BENEVENTO

Venezia-Benevento si disputerà il pomeriggio di sabato 30 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Luigi Nasca della sezione di Bari, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 3° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Venezia-Benevento, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Venezia-Benevento sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Edoardo Testoni.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di vedere Venezia-Benevento in diretta streaming su dispositivi mobili come il proprio smartphone o tablet e sul pc o sul notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per dispositivi iOS e Android e in seguito avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo invcece basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights del match e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Dionisi punterà sul consueto 4-3-1-2 dei lagunari e dovrà fare a meno per infortunio di Cremonesi, Marino e Felicioli in difesa, di Caligara a centrocampo e di Simeoni davanti. Fra i pali giocherà Lezzerini, davanti a lui la linea a quattro di difesa dovrebbe essere composta da Fiordaliso a destra, Ceccaroni a sinistra e da Modolo e Casale a comporre la coppia centrale. A centrocampo Fiordilino agirà come playmaker, mentre Zuculini e Vacca saranno le mezzali. Sulla trequarti Aramu è favorito su Di Mariano per agire a supporto della coppia d'attacco composta dal bomber Bocalon e da Capello.

Pippo Inzaghi pensa alla conferma del 4-3-3 dopo la brillante vittoria ottenuta in casa sul . Sulla linea d'attacco al posto di Roberto Insigne dovrebbe essere avanzato però il tedesco Kragl, che affiancherà il bomber Coda e Sau. A centrocampo Schiattarella sarà il playmaker, con Hetemaj e Viola mezzali. Tutto definito in difesa, con Antei e Caldirola coppia centrale e Maggio e Letizia ad agire da terzini davanti al portiere Montipò. Indisponibile, oltre al lungodegente Volta, anche lo svedese Armenteros.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Casale, Ceccaroni; Zuculini, Fiordilino, Vacca; Aramu; Bocalon, Capello.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Coda, Sau.