Venezia-Bari dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Venezia riceve il Bari all'8ª giornata di Serie B: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

VENEZIA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Serie B torna nel fine settimana con l'8ª giornata, proponendo tra le partite in programma quella tra Venezia e Bari. Si tratta di due squadre costruite per lottare per le prime posizioni, ma che fin qui hanno avuto un avvio di stagione molto diverso.

Guarda Venezia-Bari su DAZN. Attiva ora

Il Venezia è reduce dalla scintillante vittoria per 1-4 ottenuta in casa del Cagliari. Un successo che risolleva i lagunari dopo un momento critico visto che, nelle precedenti 4 partite, avevano raccolto appena 2 punti. Al momento hanno 8 punti e si trovano nella colonna destra della classifica.

Decisamente migliore è fin qui il campionato del Bari. I pugliesi occupano infatti il secondo posto, avendo 15 punti come la Reggina e il Brescia. Tra gli ottimi risultati di questo avvio di stagione dei pugliesi, spicca il 6-2 rifilato nell’ultimo weekend proprio alle rondinelle.

Le due squadre non s’incontrano in Serie B dalla stagione 2017/18. In quel campionato il Venezia vinse entrambi i confronti, per 0-2 a Bari (reti di Bentivoglio e Zigoni) e per 3-1 tra le mura amiche, con goal di Stulac e doppietta di Litteri.

In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-BARI

La sfida tra Venezia e Bari è in programma per sabato 8 ottobre 2022, allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 14.00.

DOVE VEDERE VENEZIA-BARI IN TV

Il match tra veneti e pugliesi sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN. Sarà visibile sia sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app che sui televisori di altro genere, a patto di essere collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita verrà trasmessa in diretta anche da Sky, nello specifico sul canale Sky Sport (252 del satellite). Un’ulteriore opzione è dettata dall’app di Helbiz Live, che si potrà inoltre scaricare su smart tv: prima occorrerà acquistare uno dei pacchetti offerti e successivamente si potrà selezionare la specifica partita.

VENEZIA-BARI IN DIRETTA STREAMING

Molte le possibilità anche di vedere Venezia-Bari in streaming, scaricando l’app per smartphone e tablet oppure accedendo tramite pc e notebook al sito ufficiale di una delle seguenti piattaforme: DAZN, Sky Go (disponibile solo per gli abbonati a Sky), Helbiz Live e OneFootball.

C’è infine la possibilità che corrisponde a NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre il meglio della programmazione dell’emittente satellitare attraverso determinati pacchetti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-BARI

3-4-1-2 per Javorcic, con Joronen tra i pali protetto da un quartetto difensivo composto da Wisniewski, Modolo e Ceccaroni. Busio e Andersen dovrebbero giostrare in mediana, supportati sulle fasce da Zampano e Haps. Cuisance tra le linee, alle spalle di Pohjanpalo e Novakovich.

Mignani dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2, posizionando Di Cesare e Vicari davanti a Caprile in una difesa completata da Dorval e Ricci. Maiello metronomo della mediana, con ai lati Maita e Folorunsho. Bellomo nel ruolo di trequartista, a sostegno di Cheddira e Antenucci.

VENEZIA (3-4-1-2): Joronen; Wisniewski, Modolo, Ceccaroni; Zampano, Busio, Andersen, Haps; Cuisance; Pohjanpalo, Novakovich. All. Javorcic

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Bellomo; Cheddira, Antenucci. All. Mignani