Venezia-Ascoli dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I lagunari affrontano l'Ascoli nel turno d'esordio in Coppa Italia: tutte le informazioni sul match e su dove seguirlo in diretta tv e streaming.

VENEZIA-ASCOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Ascoli

Venezia-Ascoli Data: 07-08-2022

07-08-2022 Orario: 17.45

17.45 Canale tv: Mediaset (Canale 20)

Streaming: Mediaset Infinity

Nel programma del secondo turno eliminatorio di Coppa italia 2022/2023 c'è anche la sfida tra Venezia e Ascoli.

Le due squadre aprono ufficialmente la nuova stagione con la gara di coppa, in attesa del debutto ufficiale nel campionato di Serie B.

Il Venezia è reduce dalla retrocessione in Serie B e vuole riconquistare subito il massimo campionato. Di fronte c'è l'Ascoli di Bucchi, tornato nel capoluogo marchigiano dopo le esperienze passate da calciatore e allenatore.

Venezia e Ascoli si affronteranno per la dodicesima volta in gare ufficiali in Laguna: nei precedenti al 'Penzo', dieci in Serie B e uno in Coppa Italia, sono avanti i veneti con 8 successi e 2 pareggi. L'unica vittoria dell'Ascoli a Venezia è datata 7 febbraio 1993: decisiva la rete di Bierhoff.

Le due squadre non si affrontano dal 28 novembre 2020: ad imporsi fu il Venezia per 2-1 grazie ai goal di Aramu e Fiordilino. Una sconfitta che costò la panchina all'ex tecnico bianconero Bertotto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Venezia-Ascoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-ASCOLI

Venezia-Ascoli si giocherà venerdì 7 agosto 2022 allo Stadio 'Pierluigi Penzo' di Venezia. Calcio d'inizio alle ore 17.45.

DOVE VEDERE VENEZIA-ASCOLI IN TV

La sfida tra Venezia e Ascoli verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia. La gara sarà visibile su Canale 20.

VENEZIA-ASCOLI IN DIRETTA STREAMING

Mediaset consentirà di seguire la gara tra Venezia e Ascoli anche in diretta streaming attraverso Mediaset Infinity - a cui si può accedere tramite app o portale ufficiale - e anche sul sito di Sportmediaset.it.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match di Coppa Italia tra Venezia e Ascoli verrà raccontato anche da GOAL attraverso la consueta diretta testuale che troverete collegandovi al sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-ASCOLI

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Ceccaroni, Wiśniewski, Zabala; Črnigoj, Tessmann, Busio; Johnsen, Connolly, Pierini. Allenatore: Javorcic

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano; Collocolo, Buchel, Saric; Lungoyi, Dionisi, Bidaoui.