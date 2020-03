Vendono le reti di Brasile-Germania 1-7: 140.000 euro per gli ospedali

Le reti delle porte utilizzate durante il Mineirazo hanno generato una grossa cifra per aiutare i medici contro il coronavirus.

Sono passati sei anni da quella tragedia calcistica. Sei anni dopo, il mondo vive una nuova tragedia, la chiusura dello stesso a causa del coronavirus. Per fronteggiare l'emergenza, tutti in casa così da rallentarne i problemi. Un piccolo aiuto anche da quel Mondiale 2014, dal Mineirazo tra e , l'incubo del 7-1.

Le reti delle due porte, provenienti da quella gara, sono state vendute per 140.000 euro (circa 800.000 reais, la moneta brasiliana) e un terzo di essa sarà devoluta all'ospedale Da Baleia di Belo Horizonte, teatro di quella sfida indimenticabile per i tifosi tedeschi e horror per i fans brasiliani.

Il resto dei proventi sarà invece speso per tre progetti sociali e sanitari, a Belo Horizonte e nello stato di Pernambuco, così da aiutare a sconfiggere la pandemia di covid-19. I gestori dello stadio, del Mineirao, avevano infatti conservato diversi oggetti del Mondiale 2014, tra cui le reti che subirono i sette goal della Germania e il solo segnato dal Brasile.

Altre squadre

In collaborazione con una ong tedesca, si è deciso di dividere in tanti pezzi le reti, così da metterle in vendita a 71 euro il pezzo: sono andate a ruba in pochissimo tempo soprattutto tra i fans di Klose e Muller, fruttando una cifra importante per aiutare gli ospedali cittadini e della regione.

Era l'8 luglio 2014 e nella prima mezzora di gioco la Germania riuscì incredibilmente a segnare cinque reti al Brasile. Nella stessa porta arrivò anche l'unica rete verdeoro messa dentro da Oscar nella seconda frazione, mentre l'altra venne gonfiata da Khedira e Schürrle (due volte), prima del 7-1 al 90'.

Il ricordo di quella disfatta può essere mitigato finalmente, dalla consapevolezza di aver creato anche fondi essenziali alla sfida più importante del 2020.