Veloso rivela: "È stato molto bello vedere Ronaldo arrabbiato"

Dopo la vittoria del suo Verona contro la Juventus, Veloso ricorda: "È stato bello vedere Ronaldo arrabbiato, anche se dopo abbiamo parlato".

Ad inizio febbraio l'Hellas ha realizzato una vera e propria impresa, battendo la al Bentegodi. Decisive in quella partita e reti di Pazzini e Borini, anche se uno dei migliori in campo, quasi come sempre in questa stagione, fu Miguel Veloso.

Dal suo profilo Instagram, il centrocampista del Verona ha risposta a delle domande dei tifosi e, riguardo proprio a quella partita, Veloso ha stuzzicato Cristiano Ronaldo.

"Il brivido di battere Cristiano Ronaldo? Bello, perché lo conosco e so che non gli piace perdere. Vederlo arrabbiato è stato molto bello, anche se abbiamo parlato dopo la partita".

I due sono entrambi portoghesi e sicuramente nella prole di Veloso c'è anche un po' di ironia. Ma per un giocatore del Verona, a prescindere dall'amicizia, sarà sicuramente un vanto enorme poter dire di aver battuto uno come Cristiano Ronaldo e più in generale la Juventus.