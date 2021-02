Veloso ricorda il giovane Ronaldo: "Voleva essere il numero uno, noi ridevamo"

Miguel Veloso e Cristiano Ronaldo hanno condiviso gran parte del loro percorso calcistico. Nella nazionale del Portogallo, ovviamente, ma anche nello Sporting Lisbona.

Il centrocampista oggi in forza al Verona ritroverà questa sera l'amico ed ex compagno nella sfida contro la Juventus e a 'Tuttosport' ha ricordato i loro inizi.

CR7 dovrà anche riuscire a portare la Juventus ai quarti di finale di Champions League, rimontando il Porto. Una missione di certo non scontata.

"Per quest’anno la vedo dura. A meno che Cristiano non azzecchi una serata magica delle sue. Il Porto è una squadra tosta nel dna. Secondo me si qualificherà".