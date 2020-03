Il caso di Veloso, Murru e Ramirez: da tre settimane non sanno quale gara saltare

Squalificati per il 25esimo turno, i tre sono incappati nel doppio rinvio per Verona e Sampdoria: un caos assoluto.

La classifica di è ufficialmente aggiornata al 26esimo turno, ma non tutte le squadre hanno potuto giocare, causa questione coronavirus, il 100% delle gare. Alcune devono recuperare un match, altre da qui in avanti due partite. Continui rinvii che si riflettono in diversi aspetti, compreso quello degli squalificati.

Una storia particolare arriva da e , ovvero le due squadre che avrebbero dovuto giocare nella giornata odierna prima a porte aperte, dunque a porte chiuse. Alla fine è arrivato il rinvio, ed entrambe aspettano di conoscere quando potranno nuovamente scendere in campo.

Il Verona recupererà una gara a marzo contro il e in teoria quella contro la Sampdoria a maggio, a meno che non venga disputata nel prossimo weekend con slittamento della 27esima giornata il famoso e polemico 13 maggio. Veloso, Murru e Ramirez aspettano il proprio destino.

Il centrocampista del Verona, tra l'altro furioso sui social per i continui cambi di annunci da parte di politici e dirigenti calcistici, doveva essere squalificato per Verona-Cagliari, dunque per Sampdoria-Verona, ora in teoria dovrebbe saltare Verona- dell'8 marzo.

Murru e Ramirez invece non sarebbero stati disponibili per -Sampdoria, dunque per Sampdoria-Verona, mentre ora Ranieri deve ragione su un altro terzino e un altro trequartista per la gara contro la .

Rinviare altre gare di Serie A appare impensabile causa calendario congestionato: l'unica cosa sicura è che nel prossimo weekend dovranno guardare i propri compagni da lontano. Poi si vedrà. In attesa di una gara certa da saltare, Murru, Veloso e Ramirez aspettano notizie certe e senza dietrofront. Come tutti i tifosi d' .