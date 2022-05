Vecino saluta l'Inter dopo 5 anni: "E' stato un onore e un privilegio"

Vecino si congeda dall'nter con una lettera su Instagram, poi però confessa: "E' la stagione in cui ho giocato meno, sono scioccato".

Quella appena conclusa è stata l'ultima stagione in maglia Inter di Matias Vecino, acquistato dalla Fiorentina nell'estate 2017 sotto indicazione dell'allora tecnico Luciano Spalletti, probabilmente colui che ha ammirato la versione migliore dell'uruguaiano.

Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato e, i sentori di addio tra le parti, sono stati confermati dal post pubblicato dal giocatore sul suo account Instagram: un video che ripercorre tutta la sua avventura in nerazzurro, accompagnato da una lettera di saluti e ringraziamento per il club e tutti i suoi tifosi.

"Grazie per avermi dato la possibilità di vivere questa grandissima esperienza! È stato un onore e un bellíssimo privilegio indossare i tuoi colori negli ultimi 5 anni.





Dalla società, allenatori, staff, a tutte le persone che lavorano per noi ogni giorno ad Appiano un Grazie gigante!





E poi loro, i miei compagni , con i quali abbiamo condiviso tanti momenti e ci siamo supportati l’uno con l’altro nelle buone e nelle cattive! Grazie di cuore!!!





Ma soprattutto ci tengo a salutare tutti i tifosi interisti. Perche l’urlo di San Siro dopo un gol, ti resta dentro per sempre. Non lo dimenticherò mai!!





Un abbraccio a tutti!!





Con affetto Matias".

Vecino ha legato indissolubilmente il suo nome al ritorno in Champions League dell'Inter col colpo di testa vincente che piegò la Lazio all'Olimpico il 20 maggio 2018; sua anche la capocciata utile per battere il Tottenham a San Siro alla prima uscita nella massima competizione europea nella stagione 2018/2019.

13 reti in 127 presenze a Milano per Vecino, il quale però a 'Sport 890' si lascia andare ad una sorta di sfogo riguardante l'ultima annata.

"Sono scioccato per quello che è successo all'Inter. All'inizio della stagione il tecnico mi ha detto che la mia situazione contrattuale non avrebbe interferito con la mia partecipazione. E' stato l'anno in cui ho giocato meno. All'inizio della stagione la mia idea era diversa, quindi ho parlato con l'allenatore e la società. Quando la società ha saputo che non avrei rinnovato, ho avuto meno opportunità".

L'articolo prosegue qui sotto

Riguardo al futuro, Vecino non si preclude nulla.

"I principali campionati europei si sono interessati a me. Il mio rappresentante sta gestendo diverse opzioni in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania. Questo è qualcosa che mi rende orgoglioso. La Lazio? Non ho parlato con nessuno, nemmeno con l'allenatore, che conosco. Sono aperto a varie possibilità, dipende dal progetto della squadra, da cosa vogliono da me e cosa torna utile. Ad inizio precampionato deciderò".