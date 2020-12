Vecino pronto a tornare: da escluso a risorsa, sostituirà Nainggolan

Nainggolan tornerà al Cagliari in prestito, ma l'Inter il sostituto ce l'ha in casa: Conte rivalorizzerà il recuperato Vecino.

In casa il diktat del mercato di gennaio è chiaro da tempo: zero follie e tanta oculatezza nella gestione delle risorse, mossa inevitabile in un momento storico particolare come questo, sia per il mondo in generale che per l'intero ecosistema calcistico.

Dal vertice andato in scena ieri tra Conte e la dirigenza è emersa una linea guida precisa: quella dell'austerity, con spazio, semmai, per qualche opportunità a bassissimo costo in grado di dare un tocco di gradita novità ad una rosa che dovrà competere per vincere lo Scudetto.

Una prima decisione è già stata presa, seppur relativa alle uscite: Radja Nainggolan verrà accontentato con il ritorno a Cagliari in prestito secco, in stretta continuità con le dichiarazioni d'apertura di Marotta e Ausilio nelle settimane precedenti.

Come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' il belga sarà sostituito, ma non con un investimento degno di nota, bensì con un giocatore già presente in rosa: quel Matias Vecino finito ai margini a causa di un'infiammazione al ginocchio che lo ha costretto all'operazione, sotto la stretta supervisione del 'santone' Ramon Cugat, uno specialista nel settore.

La parabola discendente dell'uruguaiano sotto la gestione di Conte sembrava il preludio ad un addio, ennesima sensazione rivelatasi sbagliata e, forse, anche un po' affrettata. Sì, perché Vecino si è messo alle spalle i guai fisici e si è rivisto dopo tempo immemore sui campi di Appiano, pronto a (ri)tornare utile nelle rotazioni del tecnico.

Un recupero imminente che, ad oggi, appare come manna scesa dal cielo, alla luce delle 'vacche magre' che hanno imposto più di una riflessione agli stati generali nerazzurri: le risorse economiche sono quelle che sono e bisogna fare di necessità virtù con ciò che si ha in casa. E Vecino, bollato come eroe a più riprese durante l'era Spalletti, è proprio ciò che serve.

L'uomo giusto al momento giusto come in passato, con quei goal divenuti iconici, 'alla Vecino' insomma: la capocciata valevole il ritorno in Champions contro la , quella decisiva allo scadere contro il , le incursioni nei derby che lo hanno reso l'incubo della Milano rossonera. Tanta carne al fuoco, pronta ad essere di nuovo servita sulla tavola imbandita di San Siro.

Il rientro negli allenamenti in gruppo - dopo aver sostenuto qualche seduta individuale - dovrebbe avvenire la prossima settimana, giusto in tempo per riprendersi un posto nelle gerarchie interne che, dopo i tormenti estivi e autunnali, sembrava una chimera. Ma il 'Mate' Vecino ha sorpreso tutti, di nuovo.