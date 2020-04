Varutti critica Cristiano Ronaldo: "Sarebbe giusto si comportasse con più sobrietà"

Il tema dei tagli agli stipendi dei calciatori è ancora di grande attualità nel mondo calcistico. La ha raggiunto un accordo con tutti i club, mentre nelle categorie inferiori ancora la situazione non si è delineata.

In molti dalla Lega Pro stanno facendo sentire la propria voce, per ricordare che gli stipendi sono inferiori a quelli di Serie A. Lo spiega Mickael Varutti, giocatore 29enne del Modena, al 'Corriere dello Sport'.

"Guadagno 4mila euro al mese e mi considero un privilegiato. La gran parte dei miei colleghi non supera i 2.000 in Lega Pro. C’è chi si accontenta anche di meno. Con un affitto e un mutuo da pagare, non ci resta un granché dello stipendio. Non possiamo certo scialare".