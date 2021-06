Vardy diventa comproprietario di un club: acquistate quote dei Rochester Rhinos

L’attaccante del Leicester, Jamie Vardy, ha acquistato quote dei Rochester Rhinos: “E’ davvero emozionante, non vedo l’ora di iniziare”.

Dal campo alla scrivania il passo non è breve, ma per Jamie Vardy evidentemente un impegno può anche non escludere l’altro. L’attaccante e leggenda del Leicester infatti, dalla prossima stagione non dovrà più solo preoccuparsi di garantire il solito numero importante di reti alle ‘Foxes’, ma dovrà occuparsi anche della sua nuova squadra.

Il centravanti inglese infatti è il nuovo comproprietario dei Rochester Rhinos, una compagine statunitense che milita nella USL League One.

Vardy ha acquistato le quote di minoranza del club con sede a Rochester, nello stato di New York. Si tratta di una società che ha sempre militato nei campionati professionistici americani di secondo e terzo livello, ma che si è meritata uno posto nella storia del calcio statunitense diventato nel 1999 la prima non appartenente alla MLS a riuscire a vincere la US Open Cup.

The Rochester Rhinos are delighted to announce that Premier League star @vardy7 has become a co-owner of the club.#Rochester pic.twitter.com/iJsq6SHtw2 — Rochester Rhinos (@RochesterRhinos) June 15, 2021

I Rochester Rhinos, che negli ultimi anni non hanno schierato squadre nei campionati statunitensi, hanno annunciato la notizia attraverso una serie di tweet.

Vardy, parlando a ‘The Athletic’, non ha nascosto la sua soddisfazione.