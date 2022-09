Varane sta deludendo allo United, Scholes lo boccia: “Non è più un grande giocatore”

L’ex centrocampista del Manchester United, critica l’operazione che ha portato Varane in Inghilterra: “Perché il Real Madrid l’ha ceduto?”

Raphael Varane è uno dei difensori più forti della sua generazione. Non solo ha vestito per dieci anni la maglia del Real Madrid imponendosi a livelli altissimi, ma ha vinto tutto ciò che un giocatore può anche sognare di vincere, compreso un Mondiale con la Nazionale francese.

Centrale di grande affidamento, da quando nell’estate del 2021 è approdato al Manchester United, non è tuttavia riuscito ad esprimersi ad alto livello. A frenarlo sono stati i tanti infortuni (ben sette sin qui) che non gli hanno consentito di giocare con continuità.

I 40 milioni spesi dai Red Devils per assicurarsi il suo cartellino sin qui non hanno portato grandi risultati e la cosa non sorprende Paul Scholes. La leggenda dello United, parlando a ‘Sky Bet’, a totalmente bocciato l’operazione.

“Perché un club come il Real Madrid dovrebbe lasciare andare uno come Varane? Si vedeva dalla scorsa stagione che non stava bene. Non credo che sia stata una grande operazione di mercato. Varane è stato un grande giocatore, ma oggi non lo è più”.

Scholes ha anche commentato il gioco proposto dal nuovo Manchester United.

“Ten Hag vuole puntare sul possesso palla, ma lo United non è quello. Ci aveva provato già Van Gaal, ma i tifosi dell’Old Trafford si innervosiscono se vedono un portiere fare un passaggio corso. Siamo al Manchester, non al Barcellona o all’Ajax. Ora ha capito che non ha i calciatori adatti per quel tipo di gioco. De Gea, per esempio, non è un grande giocatore, quindi devi giocare sfruttando i tuoi punti di forza che per lo United sono gli attaccanti”.