VAR protagonista in Tottenham-Liverpool: annullato un goal a Son per millimetri

Episodio particolare quello avvenuto in Tottenham-Liverpool. Annullato un goal a Son per un fuorigioco impercettibile.

In una Premier League equilibrata come quella di quest’anno, anche una manciata di millimetri possono avere un peso specifico importante.

Lo sanno bene Tottenham e Liverpool, ovvero due squadre in lotta per il titolo che nel ventesimo turno si sono ritrovate di fronte in un match che mette in palio punti pesantissimi. Entrambe infatti sono chiamate a recuperare terreno rispetto al Manchester City capolista e se gli Spurs stanno vivendo un buon momento di forma, i Reds viceversa sono incappati in una crisi di risultati difficile anche solo da immaginare fino a poche settimane fa.

L’inizio della sfida tra le due squadre che nel 2019 si sono contese in finale la Champions League, non solo è stato scoppiettante, ma ha riservato un episodio clamoroso.

Al 3’, pochi secondi dopo un’incredibile occasione fallita da Mané, Son, sfruttando al meglio un passaggio filtrante di Kane, si è involato verso Alisson e l’ha battuto di sinistro per l’1-0. Un goal molto bello, ma in seguito annullato grazie all’ausilio del VAR.

In fase di preparazione dell’azione, proprio Son, nello scambiare il pallone nel cerchio di centrocampo, si è ritrovato in fuorigioco meno che millimetrico. Un qualcosa di non rilevabile a velocità normale e che, nonostante la tecnologia e svariati replay, ha lasciato in alcuni diversi dubbi.

Goal quindi annullato dall’arbitro Atkinson e telecamere che sono andate subito a pizzicare Mourinho in panchina. Il volto del tecnico lusitano era tutto un programma.