VAR in Premier League: il replay sarà trasmesso in quasi tutti gli stadi

La prossima stagione il VAR esordirà in Premier League: a eccezione di 'Old Trafford' e 'Anfield', i replay delle azioni saranno visibili allo stadio.

A partire dalla stagione 2019/2020, il VAR farà capolino in Premier League: niente più polemiche arbitrali (si spera) nel campionato più competitivo al mondo, finora sprovvisto di una tecnologia che ha ormai attecchito nel resto d'Europa.

Sperimentata con successo in e , la moviola in campo proporrà, in terra d'Albione, una novità assoluta per i tornei nazionali: come riportato dal 'Daily Mail', negli stadi verranno mostrati i replay delle azioni dubbie sui maxischermi.

I tifosi presenti sugli spalti potranno godere della visione di un video definitivo, elaborato dalla sala VAR, per capire con precisione la decisione presa dall'arbitro, in modo da fare chiarezza assoluta ed evitare discussioni.

Non in tutti gli impianti però: a 'Old Trafford' e 'Anfield' non sono presenti maxischermi, motivo per il quale sarà impossibile stare al passo con questa 'chicca'. Niente paura: in tal caso saranno gli altoparlanti con una voce apposita a spiegare il tutto.

La Premier League sta pensando anche di trasmettere queste immagini sulla propria applicazione ufficiale: un VAR a portata di smartphone.