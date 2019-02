VAR in Champions League, Rosetti: "Giallo ai calciatori che mimano il gesto del video"

Rosetti sull'utilizzo del VAR a partire dagli ottavi di Champions League: "Verrà ammonito chi mima il gesto del video con le mani".

'VAR Media Briefing'. Questo il nome dell'incontro tenutosi a Roma tra le componenti UEFA ed avente per relatore principale il capo arbitrale Roberto Rosetti.

Obiettivo quello di indicare delle linee guida da utilizzare il vista dell'esordio della tecnologia in occasione degli ottavi di finale di Champions League che prenderanno il via la prossima settimana.

"Lavoriamo per essere uniformi. Cercheremo di avere squadre di arbitri che provengono dallo stesso paese e se questo non sarà possibile di sicuro eviteremo di formare squadra dove ci sono arbitri che utilizzano il VAR ed altri che non lo utilizzano nei loro rispettivi campionati".

A lungo termine l'intento è invece quello di evitare gli errori grossonali e far sì che si possano categorizzare le situazioni nelle quali va utilizzato.

"Il progetto non è ancora perfetto perchè sussistono sempre le decisioni controverse. Ma l'obiettivo è quello di eliminare gli errori chiari e far sì che gli arbitri lo possano utilizzare in maniera coerente".

Infine una nuova disposizione ai direttori di gara, ossia quella di ammonire i giocatori che chiederanno l'intervento del VAR mimando il gesto del video.