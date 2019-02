VAR in Champions League: come funziona e quando può essere utilizzato

Dagli ottavi di finale di Champions League, anche nel torneo continentale spazio al VAR: ecco come funziona e quando può essere utilizzato.

Gli ottavi di finale di Champions League, vedono il 'debutto' del VAR nel torneo europeo di maggior prestigio. La tecnologia, però, non potrà cambiare il giudizio arbitrale in tutti gli episodi.

Andiamo a vedere come funzionerà il VAR in Champions League e in quali casi potrà entrare in scena.

VAR IN CHAMPIONS LEAGUE: COME FUNZIONA E QUANDO PUO' ESSERE UTILIZZATO