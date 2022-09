Altro che "VAR": guarda il replay sul telefonino di un tifoso, arbitro serbo annulla un goal

E' accaduto in una delle serie minori in Serbia: il direttore di gara corregge la sua decisione dopo la segnalazione dagli spalti.

Il "VAR", si sa, ha cambiato il calcio, sia in termini positivi che in termini negativi: è stata comunque un'evoluzione tecnologica degna di nota, al di là delle ultime polemiche che hanno riguardato soprattutto alcuni episodi nel calcio italiano.

Come strumento resta molto utile, soprattutto per chiarire alcune dinamiche dubbie: deve averlo pensato anche chi, in Serbia, ha deciso di accogliere una segnalazione dagli spalti, dopo un goal siglato da una delle due squadre.

Siamo in una delle serie minori serbe: l'arbitro si avvicina ai tifosi presenti a bordo campo e si fa servire un telefonino, consultandolo.

Il tifoso presente aveva filmato eccezionalmente la rete, quindi, dopo averlo riguardato attentamente, il direttore di gare corregge la decisione.

L'atteggiamento, comunque, è il classico di chi rivede la dinamica al VAR: solo che non solo non c'è uno schermo adatto, ma lo strumento è un telefonino.

Dopo diversi secondi, quindi, l'arbitro è ritornato verso il campo e ha annullato la rete, con tanto di esultanza della formazione coinvolta. Altro che VAR.