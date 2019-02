VAR e polemiche anche in Spagna: rigore per il Real Madrid, Doukouré si rompe il crociato

Nell'azione che ha portato il Real a segnare un rigore pregno di polemiche, Doukourè ha subito un brutto infortunio: "Colpendo l'aria".

A volte l'Italai viene descritta come unica patria della polemica continua e quasi superflua, ma anche nel calcio, tutto il mondo è paese. Sopratutto quando si parla di calci di rigore veritieri o meno. Anche nell'epoca del VAR; che dovrebbe fugare ogni dubbio. Mentre a Firenze l'Inter protestava contro Abisso, in Spagna il Levante vedeva Bale andare dal dischetto per il 2-1 definitivo. Che ha portato anche ad un k.o.

Il rigore segnato da Bale, che ha causato polemiche a non finire nei salotti televisivi, in campo e sopratutto sul web, con botta e risposta tra l'Atletico Madrid e Carvajal, è stato fischiato per un presunto contatto tra Casemiro e l'ivoriano Cheick Doukouré, centrocampista del Levante. Che ha avuto la peggio in ogni caso.

Non solo il rigore fischiato contro, episodio che può capitare in ogni gara, ma sopratutto l'infortunio durante il tentativo di fermare Casemiro. Doukouré ha infatti subito un grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel tentativo di colpire il pallone.

Proprio da questo punto di vista, il Levante ha voluto spiegare dettagliatamente l'infortunio, evidenziando come Doukouré non abbia colpito Casemiro:

"Ha colpito l'aria mentre cercava di liberare la palla ed è atterrato a terra con la gamba sinistra completamente sbilanciata. Il risultato è che ha subito una lesione al legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro".

Doukouré era entrato in campo dieci minuti prima del rigore causato, così da provare a mettere muscoli a centrocampo. Dopo il 2-1 segnato da Bale su rigore, al minuto 77, ha continuato in campo nonostante l'infortunio subito, accusato realmente solo una volta finita la gara.

Nel giro di un secondo, il Levante ha prima perso una partita che sognava di poter pareggiare, dunque uno dei suoi centrocampisti. Nonostante il VAR, tre punti al Real Madrid. E già di polemiche come in Serie A.