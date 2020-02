VAR a chiamata? Conte dice no: "Non devo chiamare nessuno, se la vedano loro"

Dopo la roboante vittoria nel Derby contro il e la sconfitta di Coppa contro il , altro big match per l'. La capolista di sfida infatti la : una sfida fondamentale nella lotta Scudetto, che potrebbe rappresentare l'allungo da parte dei nerazzurri o il sorpasso per i biancocelesti.

"Domani sarò una gara ad alto indice di difficoltà. La Lazio è una realtà consolidata nel campionato italiano, hanno vinto la lo scorso anno e quest'anno la . Sono cresciuti tanto, mantenendo sempre i giocatori più forti e crescendo. E' una gara tra outsider".

"Eriksen sta lavorando con noi, sicuramente sta capendo sempre di più che tipo di situazioni vogliamo da parte sua. Come vi avevo detto fin dall'inizio ho fatto una cosa mai fatta in carriera, ovvero farlo giocare subito. Lo vedremo dall'inizio nelle prossime gare, quando lo riterrò opportuno".

"VAR a chiamata? Non mi piace perché io non devo chiamare nessuno. Se la situazione è chiara lo devono vedere loro. Abbiamo già tanti pensieri durante la gara. A me capita di vedere la partita in e l'immagine è abbastanza chiara per prendere una decisione piuttosto uniforme. La trovo una cosa non utile. Ci sono le immagini".

"Con Milan e Napoli abbiamo giocato due gare totalmente diverse. Contro i rossoneri gara a viso aperta, l'altra è stata diversa, hanno attuato una strategia difensiva ottenendo un buonissimo risultato. Per vedere una bella partita bisogna essere in due, abbiamo avuto occasioni per segnare e le decisioni finali da parte nostra non sono state le migliori".

"Lautaro in ? Nonostante la giovane età ha abbastanza la testa sulle spalle per capire che le voci di mercato contano pochissimo. Vedo che spesso e volentieri si parlava già del mercato dell'Inter in ottica futura per acquisti o cessioni. L'Inter si presta molto alle vicende di mercato a differenza di altre società che sono molto più abbottonate".

"Sicuramente ci sono delle difficoltà nell'uniformità di giudizio arbitrale. Ci sono state situazioni che hanno lasciato un po' di perplessità. Detto questo noi dobbiamo avere la volontà e la voglia di credere sempre ci sia buona fede in tutte le situazioni. Nel momento in cui non dovessimo pensare questo è giusto che uno si alza e va via perché la malafede non si può accettare".