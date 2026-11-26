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La Fiorentina si trova in una fase delicatissima della stagione, ancora una volta, e in maniera ancor più inaspettata dopo la salvezza ottenuta nella scorsa stagione e il mercato in entrata da 127 milioni circa condotto in estate. Sedicesimo posto in classifica con 9 punti, tutti totalizzati dopo l'esonero di Grosso prima della quarta giornata, solo Parma, Sassuolo, Udinese e Venezia hanno fatto peggio.

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Nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre, è in programma l'inizio del ritiro al Viola Park per presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla gara della 13esima giornata in calendario domenica proprio contro l'Udinese, appuntamento da non fallire assolutamente per il tecnico Paolo Vanoli.

E se l'appuntamento venisse fallito? Il club viola fa sapere di sostenere l'allenatore, ma è inevitabile che le voci e le opinioni si susseguano. Una di queste è quella di Emiliano Viviano, ex portiere gigliato, che a Cronache di spogliatoio ha dichiarato: "Se Vanoli perde? Assolutamente esonero, a Firenze si crea un vortice da cui non esci. A quel punto andrei su uno tipo Tudor, Montella è bravo sarebbe un ter, già i bis non vanno bene... Thiago Motta penso non sia preso in considerazione per motivi altri".

Il tecnico croato è fermo dopo l'esperienza da dimenticare col Tottenham: subentrato a Thomas Frank a febbraio, ha rescisso consensualmente a fine marzo di quest'anno lasciando la panchina a De Zerbi.

Ma un avvicendamento Vanoli-Tudor potrebbe avverarsi se la partita di Udine non desse le risposte necessarie? A livello tecnico, assolutamente sì: la Fiorentina dovrebbe mettere a libro paga il terzo allenatore in stagione, ma la decisione spetterebbe appunto alla società viola, che in alternativa potrebbe affidare la prima squadra ad Andreazzoli, attualmente responsabile della formazione Primavera campione d'Italia in carica e impegnata in Youth League.

Su Tudor ha fornito un retroscena Alfredo Pedullà negli ultimi giorni: "La Fiorentina ha deciso per il ritorno di Vanoli dopo le tre partite con zero punti della gestione Grosso, ma prima ha avuto contatti con Igor Tudor, era stato impostato un discorso biennale da 1,8 milioni a stagione, poi la Fiorentina ha optato per Vanoli senza alcun tipo di dubbio. L’allenatore non ha ripagato la fiducia, ha tempo ma non troppo, e domenica a Udine sarà una partita da non sbagliare".

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Giorni delicatissimi, dunque, in casa viola, con l'ennesimo ribaltone che potrebbe presto assumere lineamenti concreti e uscire dal campo delle semplici voci. La parola, come sempre, passa al campo.