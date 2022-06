Vannucchi in goal in Terza Categoria: nella stessa partita segna anche il figlio

Dopo una lunga carriera in Serie A e B, Ighli Vannucchi continua a divertirsi con lo Spianate: nell’ultima gara ha segnato insieme al figlio.

Una lunghissima carriera iniziata negli anni ’90 e nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Ighli Vannucchi è stato per tanto tempo protagonista sui campi di Serie A e Serie B ed ora che si avvicina a festeggiare le quarantacinque primavere, continua a fare la differenza in Terza Categoria.

Ritiratosi nel 2015, è tornato a giocare quattro anni dopo e lo scorso luglio si è unito allo Spianate, squadra con la quale ha tra l’altro esordito segnando un goal.

L’ex centrocampista (tra le altre) di Salernitana, Venezia ed Empoli, è andato in rete anche nell’ultima partita di campionato contro l’Unione Quiesa Massaciuccoli (doppietta per lui), e fin qui non ci sarebbe nulla di strano, ma a dare al tutto un sapore diverso è una particolarità: nella stessa partita ha trovato il goal anche il figlio Niccolò.

I nome di entrambi i Vannucchi sono dunque stati inseriti nel tabellino che ha parlato di una vittoria per 8-3.

Ighli Vannucchi ha esordito a livello professionistico nel 1996 quando vestiva la maglia della Lucchese. Nel corso della sua carriera ha vinto un Europeo U21 con la Nazionale italiana ed ha totalizzato 205 presenze in Serie A condite da 22 goal.