Van Persie racconta lo sfogo di Ferguson: "Se perdete il titolo è colpa di questi due cretini"

Se Sir Alex Ferguson è considerato uno dei migliori allenatori nella storia del calcio, non è solo grazie alle conoscenze tecnico-tattica. La sua forza è stata anche la gestione dello spogliatoio, anche sapendo alzare la voce quando serviva.

A conferma di questa tesi c’è il racconto di Robin Van Persie, arrivato al Manchester United nel 2012 e subito diventato campione al primo tentativo. L’olandese ha raccontato a ‘SoFoot’ un retroscena di quella stagione.

Il campionato volgeva al termine e i ‘Red Devils’ erano a +15 sul City secondo. Nel derby in casa Rooney e compagni avrebbero potuto chiudere ogni discorso. Eppure arrivò una sconfitta, lasciando comunque un +12 abbastanza rassicurante. Non per Ferguson.

“Molti allenatori non avrebbero fatto drammi. Ferguson, invece, si infiammò. Due giocatori dopo la sconfitta uscirono a festeggiare. Il giorno dopo aveva appeso in tutto lo spogliatoio le foto della loro nottata in giro. E disse ‘Ok ragazzi, se non vinciamo il titolo è per colpa di questi due cretini che hanno deciso di uscire. D’ora in poi, se vedo un giocatore uscire prima che il trofeo sia sollevato, sarà messo fuori rosa e ceduto’. Le foto erano diverse, ora per ora, come a sottolineare l’intento della loro stupidità. Dopo il discorso, ci allenammo. Le due sedute più dure della mia vita. Era un’occasione ideale per una sfuriata e Sir Alex non la mancò”.