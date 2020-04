Van Persie e l'addio allo United: "Van Gaal mi ha detto che dovevo andarmene"

L'attaccante olandese racconta il suo addio nel 2015, voluto dal tecnico: "Gli ho detto che avevo un contratto, mi ha detto 'non me ne frega niente'".

L'esperienza di Robin van Persie al è iniziata come un sogno ed è finita come un incubo. L'olandese è rimasto tre anni ai 'Red Devils', vincendo la Premier al primo anno da protagonista, ma andando via nel 2015 tra le polemiche.

È stato lo stesso ex attaccante a raccontare gli screzi con Louis van Gaal al podcast ‘The High Performance’. L'addio è stato voluto e orchestrato proprio dal tecnico, connazionale di RvP.

“Ho parlato con van Gaal che mi ha detto: ’Ok Robin, le nostre strade si dividono, devi andare via’. Io gli ho risposto che avevo ancora un contratto, e lui: ‘Non me ne frega niente’. Rude. Me l’aspettavo, ma non in quel modo. E coi toni in cui l’ha detto“.

Gli infortuni avevano fatto propendere l'allenatore per escludere il connazionale, con il quale aveva condiviso anche l'esperienza al Mondiale del 2014.

"Mi sono passate per la testa molte cose. Ero in da 11 anni e la mia famiglia era felice. I miei figli avevano amici a scuola. Così gli ho risposto: ‘Vedremo cosa succede, questa è la tua opinione. Io sono felice qui e ho un contratto’. Poi gli ho stretto la mano e me ne sono andato”.

Alla fine il braccio di ferro venne vinto dall'allenatore: van Persie andò al l'estate stessa per circa 6 milioni di euro.