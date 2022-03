Pochi bomber hanno raggiunto le vette di goal totali toccate da Ruud van Nistelrooij durante la sua carriera tra Eredivisie, Premier League, Liga e Champions League. Attaccante olandese implacabile, l'ex idolo ha iniziato ad allenare una volta appesi gli scarpini al chiodo come assistente o tecnico delle giovanili. Ora la grande occasione: il PSV, fino al 2025.

La compagine di Eindhoven ha infatti annunciato nella giornata odierna che Van Nistelrooij guiderà il PSV dalla prossima stagione, visto e considerando che l'attuale tecnico Roger Schmidt saluterà la squadra olandese per allenare altrove, presumibilmente il Benfica. Pronto ad annunciare il mister tedesco nelle prossime settimane.

Letale in maglia PSV tra il 1998 e il 2001, tanto da guadagnare la chiamata del Manchester United dopo 62 goal in 67 partite, Van Nistelrooij è tornato ad allenare in casa biancorossa nel 2016, dopo l'iniziale biennio da assistente nell'Olanda.

Il suo percorso da allenatore è stato da allora completo: per alcuni anni è stato scelto per preparare gli attaccanti delle giovanili, mentre si è occupato anche della squadra Under 19 prima e di quella Under 18 poi. Il 2021 lo ha visto saltare di categoria fino alla Primavera del PSV e dunque, a pochi mesi dalla nomina di tecnico del Jong, l'annuncio relativo alla prima squadra.

Presentato dai canali ufficiali del PSV come nuovo mister, Van Nistelrooij si è detto entusiasta dell'opportunità:

"E' sempre stato il mio sogno essere l'allenatore del PSV. Inizialmente pensavo di aver bisogno di un altro anno per acquisire esperienza. Ma a volte le cose vanno per il verso giusto e scopri che la vita non è completamente gestibile. Questo è il momento giusto per fare il passo successivo".

Van Nistelrooij si è convinto di poter guidare il PSV tra Eredivisie e probabilmente Champions League, vista la qualificazione alla fase a gironi sempre più vicina:

"Negli ultimi mesi si sono combinate alcune cose. La nomina di Marcel Brand a dg del PSV e la conversazione che abbiamo avuto sono stati l'ultima spinta di cui avevo bisogno per fare una scelta consapevole e fare questo passo. Il PSV è pronto per intraprendere un nuovo percorso quest'estate e io sono pronto a fare la mia parte. I colloqui con il consiglio di amministrazione hanno rafforzato l'idea che siamo ambiziosi e cercheremo di creare qualcosa di speciale a lungo termine. Sono entusiasta".

Fiducioso anche John de Jong, direttore sportivo della formazione olandese, attualmente seconda in classifica a pochi punti dall'Ajax capolista:

"Tutti noi, incluso Marcel Brands, abbiamo grande fiducia nelle sue capacità. È un leader forte e stimolante e il suo impegno e la sua etica del lavoro non saranno secondi a nessuno. Van Nistelrooij ha maturato una preziosa esperienza all'interno dell'organizzazione del PSV. Puntiamo a vincere titoli".

Grazie ai goal di Van Nistelrooij il PSV riuscì a vincere due titoli olandesi consecutivi più di vent'anni fa. Riuscirà ad aprire un ciclo anche dall'estate 2022? Non resta che attendere.