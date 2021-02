Van Ginkel racconta a Goal il suo calvario: "Pensavo solo a poter camminare"

Il centrocampista olandese è tornato in campo dopo 983 giorni. Ha raccontato a Goal il suo calvario: "Sono stato sotto antibiotici per tre mesi".

983 giorni senza giocare per le complicazioni dopo un’operazione al ginocchio. Quando lo scorso 13 gennaio Marco van Ginkel ha rimesso piede in campo con la maglia del PSV Eindhoven, ha vissuto la fine di un incubo, di un tunnel senza fine.

L'ex capitano del club olandese non giocava dal maggio 2018. Prima che una lunga odissea lo portasse a finire sotto i ferri a ripetizione, per provare a porre rimedio a un problema al ginocchio che non glii dava pace.

L'ex Milan ha oggi ritrovato la serenità e ora punta alla continuità, ma non dimentica i momenti difficili. Li ha raccontati a 'Goal'.

"La mia carriera era in pericolo. Dopo la prima settimana dall’operazione ho avuto un'infezione, ma non si capiva molto. Dopo tre mesi ho iniziato a reagire bene, ma pensavo più che altro a come tornare a camminare. Il calcio non mi interessava".

Un problema al crociato e tutte le complicazioni. Una sfortunata coincidenza che colpisce un paziente su duecento. È toccato al centrocampista classe 1992.

"Dopo sei settimane l’infezione ha danneggiato il ginocchio e il crociato. Sono stato operato da zero un’altra volta. È stato molto difficile. Mi avevano spiegato che esisteva il rischio ma soltanto una volta ogni 200 operazioni. È molto improbabile, ma sono stato uno di quelli. Per tre mesi sono stato sotto antibiotici. Hanno dovuto ripulire il ginocchio. Emozionalmente è stato molto difficile, anche se sono una persona molto positiva”.

Poi, il 13 gennaio 2021, il ritorno in campo per due minuti. Il primo passo verso il ritorno alla normalità anche nel calcio, dopo esserci tornato nella vita.