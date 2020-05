Van Gaal punge lo United: "600M di fatturato e non compravano i giocatori che servivano"

Louis van Gaal ha allenato il dal 2014 al 2016 e, al netto della vittoria della , la sua esperienza è stata quasi fallimentare. Molte le cose che non funzionarono con i Red Devils.

E a detta di van Gaal, che parla oggi a 'Voetbal International', il calciomercato estivo fu uno dei motivi principali di quel fallimento.

"Il Manchester United non aveva le qualità e la rosa per vincere la Premier, e aveva anche una rosa anziana, con 10 giocatori sopra i 30 anni e cinque sopra i 35. Così ho fatto sapere alla società che volevo ringiovanire la rosa ed ho comunicato la lista dei miei obiettivi.

Non ti aspetti questa situazione nel club più ricco del mondo, ed invece nonostante i 600 milioni di fatturato, non compravano i giocatori che servivano, si cui avevo bisogno. Un club come quello dovrebbe comprare le prime scelte, non le settime o le ottave".