La rivelazione di Van Gaal: "Ho un cancro alla prostata"

Rivelazione peggiore, Louis Van Gaal non poteva farla. Il commissario tecnico dell'Olanda, ha reso noto di lottare contro un cancro alla prostata.

E' accaduto durante la trasmissione 'Humberto' dove ha promosso un documentario sulla propria vita, nella quale il 70enne allenatore ha dichiarato di essere alle prese con "una forma aggressiva" del male che lo sta affliggendo.

"Di solito non si muore, ma mi hanno sottoposto a terapia 25 volte".

.Van Gaal, secondo quanto emerso, si è sottoposto alle cure durante le serate trascorse in ritiro con la Nazionale: il motivo per cui la malattia non è stata svelata prima, è legata all'intenzione di non aver voluto destabilizzare i propri calciatori.

"Vedono le mie guance rosse e pensano: 'Che persona sana'. Invece così non è".

Il ct dei tulipani, ha comunque assicurato di voler volare in Qatar a novembre con l'Olanda per prendere parte ai Mondiali.