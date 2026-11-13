van Dijk lascia il Liverpool? "Se non mi rinnovano il contratto, andrò a giocare altrove", dove può andare tra Serie A ed Europa

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Van Dijk come Salah. Lo scenario che rischia di prendere forma al Liverpool, dopo il precedente con l'attaccante egiziano oggi al Trabzonspor, è più o meno sempre lo stesso. La dirigenza dei Reds non sembra avere fretta di blindare il suo capitano, che il prossimo 30 giugno 2027 sarà libero da vincoli contrattuali e che dal prossimo 1° febbraio potrebbe firmare per la sua prossima squadra.

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Nei giorni scorsi, Virgil van Dijk ha affrontato pubblicamente l'argomento e le sue dichiarazioni non suonano affatto come un messaggio di speranza rivolto ai tifosi del Liverpool, a cui è legato dal gennaio 2018. “Mi sento bene ma al momento non ci sono novità e non sono in preda al panico per questo. Voglio continuare a giocare e proseguire con quello che sto facendo. Se il contratto verrà prolungato, bene. Altrimenti, andrò da qualche altra parte”.

La fotografia fatta dal difensore centrale classe 1991 è molto chiara e realista e rispecchia quello che è l'atteggiamento mantenuto sino ad oggi dalla dirigenza del Liverpool, che non sembra avere premura di mettersi attorno ad un tavolo con van Dijk e che sta invece gestendo situazioni dal suo punto di vista più impellenti come il futuro di Dominik Szoboszlai.

Virgil van Dijk ha disputato già 15 partite nella prima parte di questa stagione – tra campionato, Champions League e Carabao Cup – e le risposte che arrivano dal suo fisico, uno degli aspetti che lo hanno limitato in passato e che è ovviamente oggetto di valutazione da parte del club, sono confortanti. C'è chi spera che tra lui e il Liverpool questa situazione di stallo prosegua ed una delle società più interessati agli sviluppi è sicuramente il Milan.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, la passata estate il patron Gerry Cardinale – che detiene una percentuale in Fenway Sports, il fondo proprietario del Liverpool – ha fatto più di un pensiero. Convinto che l'olandese, nonostante i suoi 35 anni compiuti a luglio, possa essere per la difesa rossonera quello che è stato Modric a centrocampo (e nello spogliatoio) sin dal suo sbarco a Milano nell'estate 2025. Un punto di riferimento per i compagni meno esperti ed un acceleratore per aumentare il tasso di carisma e personalità all'interno del gruppo.

Il Milan, che a gennaio andrà comunque a rinforzare il proprio reparto arretrato con un nuovo centrale – i nomi più chiacchierati sono quelli di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e di Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise – è ovviamente in posizione di attesa e non disdegnerebbe per la prossima stagione, quella in cui confida di essere nuovamente in Champions League dopo due anni di assenza, di aggiungere un giocatore di caratura internazionale in quel ruolo.

Van Dijk non piace ovviamente soltanto al Milan, visto che le big del campionato turco (Galatasaray e Fenerbahce su tutti, ma attenzione anche al Trabzonspor dell'amico Salah) avrebbero la disponibilità economica per corrispondergli un ingaggio molto importante. Dal canto loro, i rossoneri confidano sul profondo rispetto che l'olandese ha sempre mostrato nei confronti della storia del club di via Aldo Rossi: “Amavo sia Nesta che Maldini. Quel Milan lì era qualcosa di diverso”. Parole, riflessioni, riferimenti al passato. Ma se nei prossimi mesi da Liverpool non dovessero arrivare aggiornamenti circa un ipotetico rinnovo, ecco che Van Dijk potrebbe tornare ad essere più di un pensiero stupendo.