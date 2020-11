Van der Wiel e gli attacchi di panico: "Pensavo di avere qualcosa di sbagliato"

L'ex terzino del Cagliari si confessa sul suo sito ufficiale: "Gli ultimi anni di carriera non sono stati facili, l'addio al Toronto mi ha segnato".

In ha vestito la maglia del per i primi sei mesi della stagione 2017/2018, prima ancora le esperienze con , e : nel curriculum di Gregory Van der Wiel c'è anche una finale dei Mondiali giocata da titolare e persa nel 2010 con l' , eppure oggi è uno degli svincolati di lusso.

Il terzino olandese non ha più una squadra da quando, nel marzo 2019, lasciò il : in estate si è allenato per qualche giorno con l'RKC Waalwijk in patria ma, di un nuovo contratto, nemmeno l'ombra.

Un periodo complicato sfociato in tensioni e in attacchi d'ansia e panico, come raccontato dallo stesso Van der Wiel direttamente sul suo sito ufficiale.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

"Il mio primo pensiero è stato che ci fosse qualcosa di sbagliato dal punto di vista fisico in me. Con l'aiuto di ospedali e medici abbiamo fatto delle valutazioni sul mio corpo, concludendo che questo non avesse nulla da sistemare. Dopo una prima conferma ho iniziato a concentrarmi sulla parte mentale, ci lavoro anche oggi".

A produrre gli attacchi di panico sono state le repressioni delle emozioni: frustrazione, rabbia, delusione e tristezza lo hanno colto alla sprovvista dopo la separazione con Toronto.

"Gli ultimi anni della carriera non sono stati facili. Dopo non essere stato del tutto felice a Parigi e aver passato un brutto anno ad Istanbul e alcuni mesi a Cagliari, il colpo emotivo più grande l'ho ricevuto quando sono stato costretto a dire addio al Toronto. Lì ho trascorso un anno fantastico, ho amato la squadra, le persone e la città. Mi vedevo a giocare lì per altri cinque o sei anni. Poi, di punto in bianco, me ne sono dovuto andare a causa di una discussione con l'allenatore. Mi ha fatto male e me ne fa tuttora".

In seguito all'avventura in Canada, Van der Wiel si trasferì a Los Angeles senza però riuscire a strappare un altro contratto. Ora, con il ritorno nella sua Olanda, la situazione a livello personale è migliorata.