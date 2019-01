Van der Vaart si dà alle freccette: vicecampione del mondo delle celebrità

Dopo il ritiro dal calcio, Rafael Van der Vaart potrebbe iniziare una carriera nello sport delle freccette: è vicecampione del mondo tra le star.

A inizio novembre era arrivato l'annuncio inaspettato: Rafael Van der Vaart ha lasciato il calcio giocato a causa dei tanti infortuni, compreso l'ultimo che lo aveva tartassato nel corso della breve avventura all'Esbjerg in Danimarca.

Il trequartista olandese aveva rilasciato questa dichiarazione al momento dell'addio allo sport che tante soddisfazioni ha saputo regalargli.

"È giusto che ora mi fermi, sono venuto qui per giocare e non per fare riabilitazione. Volevo invecchiare giocando a calcio, ma sfortunatamente non sarà così e ora mi divertirò in modo diverso",

Quel 'modo diverso' è la disciplina delle freccette, per cui l'ex Real Madrid sembra essere decisamente portato: nel corso degli ultimi Mondiali dedicati alle celebrità e svoltisi in Germania, si è infatti laureato vicecampione, come riportato da 'RMC Sport'.

We’ll keep it Van der Vaart instead of Van der Dart. Hopefully more luck today during the ProAm together with Mighty Mike @MvG180 in Cologne pic.twitter.com/ntTcDUFPO4 — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) 5 gennaio 2019

Accompagnato da Michael van Gerwen, soprannominato il 'Messi delle freccette', Van der Vaart è arrivato fino in finale dove è stato sconfitto dalla coppia Max Hopp-Jimi Blue Ochsenknecht (un attore tedesco. Magari, d'ora in poi, sarà proprio questo il suo nuovo sport.