Van der Sar avvisa: "Niente sconti per Van de Beek, Tagliafico e Onana"

Una generazione di gioielli pronti a spiccare il volo per calpestare palcoscenici più importanti, l' continua a fare cassa con la generazione d'oro che ha sfiorato la finale di nella passata stagione.

Il direttore sportivo Van der Sar ha però confermato ai microfoni di 'Sky Sport UK' che nonostante il blocco dello sport non ci saranno sconti sui prezzi di acquisto dei giocatori.

"L'anno scorso abbiamo stretto degli accordi verbali con Andre Onana , Nicolas Tagliafico e van de Beek affinché rimanessero un'altra stagione, per poi aiutarci a vicenda per trovare il prossimo passo nella loro carriera. Niente è cambiato sotto questo punto di vista, ma non ci sarà uno sconto del 50%. I club interessati possono scordarselo".

Secondo l'ex portiere le voci di un possibile cambiamento sui valori dei cartellini sono state messe in giro soprattutto da chi si ritroverà sul tavolo degli acquirenti:

"Naturalmente i movimenti da 150 a 200 milioni di euro spariranno, ma penso che ci sia ancora un valore molto alto per i giocatori che provengono dall'Ajax. Sono ben istruiti, esperti nel vincere e giocare in Europa. Lo scorso gennaio. I grandi club come il dicono che i parametri del calciomercato scenderanno nelle prossime finestre di trasferimento. Ma è più facile per loro dirlo, perché sono i compratori".