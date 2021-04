Van der Meyde e quel goal in Roma-Ajax: "Ebbi un rigonfiamento nei pantaloncini..."

A 18 anni di distanza, Andy Van der Meyde dell'Olimpico conserva ancora ricordi dolcissimi. A ridosso di Ajax-Roma di Europa League, l'ex ala dei Lancieri e dell'Inter torna sul gran goal rifilato ai giallorossi in Champions League nel 2003.

Schierato come esterno sinistro offensivo, Van der Meyde dopo circa 30 secondi di partita converge sul destro e lascia partire un bolide che si insacca sul palo lungo sotto all'incrocio.

Una gemma che spianò la strada al superamento della seconda fase a gironi all'Ajax di un allora giovanissimo Zlatan Ibrahimovic, celebrata da Van der Meyde - quell'estate trasferitosi all'Inter - con l'esultanza da cecchino diventata un 'must' e spiegata così.

"Fui ospitato da una famiglia di cacciatori che viveva in una fattoria. Una volta mi fu permesso di sparare con loro ma solo in aria, perchè non sparo agli animali: a volte, voglio solo sparare a mia moglie... - confida ridendo - In quel periodo fu detto che l'esultanza era legata al mio presunto sostegno nei confronti degli Stati Uniti nella guerra all'Iraq...".