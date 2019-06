Van Damme torna a lottare contro il cancro: "Non mi arrenderò mai"

Quello che sta vivendo Miguel Van Damme, 25enne portiere del Cercle Brugge in , è un vero e proprio dramma: dopo una fase regressiva il cancro è tornato a colpire la spina dorsale e il cervello, obbligandolo a tornare a curarsi per guarire e giocare tra i pali della porta.

A diffondere la notizia è stato lo stesso estremo difensore con un commovente video-messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: un appello per sensibilizzare la donazione del midollo osseo e una dichiarazione di lotta contro la bestia, già parzialmente sconfitta una volta.

"Le notizie non sono buone, martedì sono stato ricoverato. Sarò sottoposto a un trapianto di midollo osseo, sono stati già cercati potenziali donatori in tutto il mondo. Registratevi anche voi, così potrete aiutare tante persone in difficoltà. La lotta sarà infernale ma combatterò come sempre senza arrendermi mai".