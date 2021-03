Van Basten torna alla carica: "Senza fuorigioco, calcio più interessante"

L'ex fuoriclasse del Milan e consigliere FIFA ha sempre odiato l'idea dell'offside: nel 2017 provò inutilmente a farlo abolire.

Non ha mai cambiato idea, sicurissimo che una tale rivoluzione possa avvenire prima o poi. Marco van Basten ha sempre provato a convincere la FIFA e i massimi organismi calcistici dell'inutilità del fuorigioco e dopo anni torna alla carica per chiedere la sua abolizione.

Nel 2017 Van Basten aveva fatto scalpore per le dichiarazioni riguardanti il fuorigioco, superato secondo il suo modesto parere. Allora la FIFA, di cui faceva parte in qualità di consigliere, sperimentò tale possibilità prima che tutto finisse con un abbastanza scontato buco nell'acqua.

Anche questa volta Van Basten parla del fuorigioco in termini non lusinghieri, speranzoso che ai piani alti qualcuno la pensi come lui:

"Quando stai difendendo, se non c’è il fuorigioco, puoi sempre avere uno o due giocatori lontani in modo che quando prendi la palla puoi darla ai tuoi attaccanti nell’altra metà campo. Il problema ora è che abbiamo il fuorigioco e quanto spesso parliamo delle decisioni di fuorigioco?".

A Sky Sports, Van Basten spiega la sua idea in maniera precisa:

"Se non c’è il fuorigioco hai molti meno problemi e le squadre troveranno comunque altre soluzioni per fare una bella partita, che sarà spettacolare come lo è ora ma senza questa pessima regola. Mi interessa ancora molto. Sarebbe bello provare. Sono sicuro che il calcio troverà un modo per diventare ancora più interessante".

Tra i migliori attaccanti della storia del calcio, vincitore di tutte le competizioni (escluso il Mondiale), Van Basten è diventato una leggenda per il modo in cui ha trovato le sue reti, quasi sempre in maniera spettacolare. Anche sfuggendo al fuorigioco, ovviamente.

Difficile che in futuro (specialmente nel breve periodo) il fuorigioco possa essere eliminato, visto il tutt'uno con il calcio da decenni. Mai dire mai, però, viste le tante rivoluzioni nel corso della storia pallonara. Marco Van Basten ci spera.