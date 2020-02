Van Basten ricorda Ibrahimovic: "Mi provocò, mi disse di fargli vedere cosa sapevo fare"

Per i tifosi del e gli amanti del bel calcio era un idolo, costretto a dire basta a soli 30 anni: i continui guai fisici hanno messo fine alla carriera di Marco Van Basten, stella tra le stelle di quella squadra di invincibili allenata da Arrigo Sacchi.

Nell'anticipazione dell'intervista concessa a 'Il Corriere della Sera' e in uscita domani, il 'Cigno di Utrecht' ha però ammesso che il rapporto con il tecnico di Fusignano non è mai stato completamente sincero, al netto delle tante vittorie che hanno mascherato tutti i dissidi.

"Non c’è mai stato feeling personale tra me e lui. Non mi ha mai dato l’impressione di essere onesto nei rapporti umani. Quando non era contento di come ci allenavamo, se la prendeva con i giovani, con i più deboli, che magari invece erano in testa a tirare il gruppo".