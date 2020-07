Van Basten boccia De Ligt: "Alla Juventus non è migliorato"

L'ex attaccante del Milan bacchetta il difensore della Juventus: "Non è cresciuto rispetto all'Ajax, avrebbe imparato di più al Barcellona".

Matthijs De Ligt è stato sicuramente uno dei punti di forza della , ma in c'è chi boccia clamorosamente la prima stagione italiana del difensore.

Questa almeno è l'opinione di Marco Van Basten, ex attaccante del ed ex CT dell'Olanda, intervenuto su Ziggo Sport.

"Non penso che sia migliorato molto rispetto alla scorsa stagione con l' . E' stato sfortunato a non avere Chiellini al suo fianco. Bonucci fa le sue cose ma non guida i compagni".

Van Basten poi sottolinea come il livello del campionato italiano non abbia aiutato nella crescita di De Ligt, che avrebbe giovato maggiormente di un trasferimento in Premier League o in .

"Penso che avrebbe imparato di più al , al o al . La è di un livello inferiore rispetto ai campionati che ho citato. I campionati di , e sono attualmente migliori di quello italiano".

Per dare forza al suo pensiero Van Basten infine cita due giocatori della , ultima avversaria della Juventus. Il riferimento è al difensore Chabot ed al centrocampista Thorsby.